Afrique de l'Est: Les deux grandes figures du Soudan du Sud ont signé la paix

Mercredi soir, les belligérants sud-soudanais, le président Salva Kiir et son rival Riek Machar, ont… Plus »

« Des opérations militaires ont eu lieu depuis la signature du cessez-le-feu le plus récent. L'accès humanitaire continue à être empêché, physiquement et bureaucratiquement », a déclaré Chris Trott.

Un peu plus tôt à la tribune, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, évoquait sa satisfaction : « En intervenant la même année que l'accord de paix Erythrée-Ethiopie, cet accord démontre la capacité de l'Afrique à surmonter ses propres conflits et à prendre soin de cette bénédiction qu'est la paix. »

Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar ont paraphé l'accord dit de revitalisation de la précédente paix signée en 2015 mais qui n'avait duré que quelques mois. Depuis, le conflit civil a fait des dizaines de milliers de morts. Cette signature attendue depuis plusieurs semaines a eu lieu à Addis-Abeba lors d'un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'organisation sous-régionale IGAD. Reportage à Addis-Abeba.

