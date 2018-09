Tunisie: Un examen sérieux

Cette saison, l'objectif principal de l'état-major clubiste est de faire mieux que l'exercice écoulé. Difficile de se projeter mais il faut forcément ne pas donner le sentiment d'une régression.

D'ailleurs, les questions et interrogations qui taraudent les esprits et reviennent depuis peu sont logiquement centrées sur l'état d'esprit du groupe et certains choix en terme de plan de jeu.

En clair, si le management des joueurs ne pose pas de problème jusque-là, ces derniers tardent à s'exprimer sur le terrain et à hausser le niveau. On en vient donc au volume de jeu du CA et à l'aptitude du onze en place à s'épanouir et à laisser libre cours au talent. A ce jeu, seul Oussama Darragi s'est distingué jusque-là.

Ce faisant, interrogé à ce propos, le technicien Jose Riga a préféré éluder le problème sans détour: «Notre futur, c'est le présent, le match qui suit. Bref, nous ne devons pas perdre notre énergie en spéculations...». Clair et net, quoiqu'il faille aussi se projeter tantôt. Cependant, le plus important maintenant est de décrocher cette victoire fondamentale pour l'avenir. Un avenir où le CA se doit d'être serein pour évoluer. Le déplacement de Gabès, parlons-en. Avec le retour de Jaziri à la place de Ifa comme noté face à l'USM, le CA a gagné en lucidité défensive quoique Hammami doit encore soigner ses sorties de balles. Sur les côtés, si Abdi et Belkhiter sont incontournables, leur rendement n'est pas toujours constant.

Plus haut, avec Khélil, Ayadi et Darragi, le CA est capable de désarçonner le premier rideau adverse et se projeter vers l'avant. Reste maintenant à soigner la finition avec un trident Chamakhi-Hadded-Sasrako capable de faire le job comme on dit.

Sur ce, une équipe qui aspire à prendre le jeu à son compte se doit de garder tout son discernement et clairvoyance 90' durant.

Ce qui nous ramène tout droit aux alternatives clubistes avec un banc étoffé mais en manque de temps de jeu pour certains.

Et dans la perspective du match de Gabès, Khefifi, absent face aux Bleus, pourrait constituer un joker de taille contre la Stayda.

Idem pour Zakaria Laâbidi, un joueur talentueux mais encore perfectible.

Supporter la pression

Au Club Africain, quelle que soit la génération en place, l'objectif est toujours élevé. C'est le lot des grands clubs qui se doivent de jouer pour les titres. Cependant, que d'entraîneurs étrangers réputés ont fait les frais d'une saison blanche ou inachevée.

De Krol à Simone en passant par Daniel Sanchez, Bertrand Marchand et Koster, les tenants clubistes conservent rarement leur coach plus d'une saison. Reste donc maintenant à savoir si Jose Riga supportera ou non cette forte pression sur ses épaules. Bien entendu, cela dépendra largement des performances de ses éléments les plus en vue, particulièrement certains tauliers à l'instar de Darragi, Khelil et Ghazi Ayadi. Et pour revenir à Oussama Darragi, actuellement, il est le garant de tout l'équilibre clubiste, de par sa science du placement, sa qualité de passes incroyable, sa capacité à faire le choix juste, et son talent pour transcender ses coéquipiers.

Du coup, le CA carbure au rythme des inspirations de son stratège. Darragi dans une forme éblouissante, Khelil, l'autre pur talent clubiste n'arrive pas quant à lui à évoluer.

En clair, l'international tunisien ne progresse pas et s'enferme dans une certaine suffisance. Or, sa marge de progression est encore grande et on attend de lui ce match référence qui le fera passer définitivement dans une autre dimension.

Bref, Ahmed Khelil va devoir faire un effort supplémentaire et serrer les dents s'il veut intégrer le cercle des quadras clubistes.

Ce samedi, un périlleux déplacement se profile pour le CA.

Il est bien évidemment trop tôt pour connaître le scénario qui sera déroulé sur la pelouse de Gabès, mais ce SG-CA suscite assurément une belle excitation. Attendons voir.