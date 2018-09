Tunisie: Où en est l'opposition ?

«Le seul espoir qui existe aujourd'hui est que les élections se tiennent dans les temps», a-t-il déclaré.

Manque de confiance

Mais pour l'organisation de ce scrutin important et pour l'ensemble de son œuvre, Al-Tayar ne fait pas confiance au gouvernement actuel mené par Youssef Chahed. Sur ce point, le parti rejoint, malgré lui, la posture nidaiste et demande purement et simplement le départ du chef du gouvernement, symbole selon lui, de l'échec économique. «Vous ne trouverez aujourd'hui aucun économiste sérieux vous dire que les choses vont bien en Tunisie». Veillant tout de même à prendre ses distances avec Nidaa Tounes, Ghazi Chaouachi rappelle que le parti est à l'origine du gouvernement actuel.

En outre, Al-Tayar se déclare en faveur d'un gouvernement de compétences politiques pour préparer les prochaines élections et concentrer ses efforts autour d'un certain nombre de priorités sans ambitions réformistes.

«Au vu de la crise économique et de son impact sur le portefeuille du citoyen, nous appelons à une mobilisation pour éradiquer les monopoles, surveiller les circuits de distribution, réduire au maximum les opérations financières en liquide et mener une guerre véritable contre la corruption, et non pas une guerre sélective», a précisé Chaouachi.

De son côté, Jilani Hammami, l'un des leaders du Front Populaire, reconnaît que la rentrée sera inévitablement imprégnée des incidences de la grande crise «politique, économique, sociale et même sécuritaire».

Lui aussi demande le départ d'un gouvernement qui a «brillé par ses échecs». Le parti des travailleurs, principale composante du Front Populaire, estime que le prochain gouvernement devrait se réunir sur la base de mesures courageuses.

Par «courage», le parti des travailleurs entend la «nationalisation des ressources essentielles du pays», «une réforme agraire pour une distribution équitable des terres», mais également un changement de la monnaie nationale.

Pour marquer sa rentrée politique, la principale force de gauche revient donc aux fondamentaux de leur action politique.

«Bien évidemment, nous n'attendons pas grand-chose de la part du pouvoir en place, explique-t-il à La Presse. Les mesures que nous proposons, seul le Front Populaire est capable de les réaliser».

Avec seulement une trentaine de députés toutes sensibilités confondues, l'émergence de nouvelles forces de droite et la reconfiguration imminente de la scène politique, l'opposition est à la recherche d'un positionnement, à même de rallier l'ensemble des électeurs mécontents.