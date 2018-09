Tunisie: Pondération et bon sens

Le Stade Tunisien a, semble-t-il, tiré son épingle en dénichant de bonnes pioches sur le marché des transferts. Le tandem EST-ESS est plutôt resté modéré. Le CSS a prôné la sagesse. Le CAB a massivement fondu sur des joueurs prometteurs et le CA a plutôt agi dans la précipitation.

AS Gabès:

Arrivées : Lotfi Sellimi (entr.), Abdallah Soudani (2 ans), Atef Mezni (ESM/1 an), Mohamed Jomaa Khlij (ESM/1 an), Naim Mathlouthi (UST/1 an), Alaeddine Bouslimi (JSK/2 ans), Ibrahima Sory Soumah (2 ans), Moulay Ahmed Khalil (2 ans), Mourad Hedhli (CSS)

Départs : Hatem Missaoui (entr.), Abdelhalim Darragi (CAB), Ali Ayari, Martial Kouassi, Slim Mezlini, Saddam Ben Aziza (ESS), Lamjed Ameur (SG), Nidhal Seaied,Slim Zakkar (UST), Fahmi Kacem (USM), Naim Mathlouthi (CAB)

Club Africain

Arrivées : Jose Riga (entr.), Sabri Laamari (JSK/3 ans), Ayoub Tlili (EGSG/4 ans), Aymen Mathlouthi (2 ans), Selim Ben Othmane (3 ans), Zakaria Laabidi (3 ans), Ibrahim Mouchili (4 ans), Aymen Jaballah (5 ans), Ayoub Mcharek (5 ans), Oussema Darragi (2 ans), Derick Sasraku (3 ans), Chiheb Salhi (4 ans)

Départs : Mansour Ben Othmane, Philippe Agoussi, Saber Khalifa, Nicholas Opoku, Firas Mejri (USBG/prêt), Sami Mehaïssi (JSK), Tijani Belaïd (prêt 6 mois), Seif Tka, Gaïth Yefreni (USBG/prêt 1 an), Khalil Aounallah (USBG/prêt 1 an), Walid Dhaouadi (CSHL), Sabri Laamari (USBG)

Club Athlétique Bizertin

Arrivées : Montassar Louhichi (entr.), Abdelhalim Darragi (ASG/3 ans), Jacob Ezechiel Depode (3 ans), Mouhab Aouina (5 ans), Mohamed Hezzi (5 ans), Alaeddine Belhaj Amara (5 ans), Othmane Saidi (CSHL/3 ans), Naim Mathlouthi (ASG/3 ans), Youssoupha Mbengue (2 ans), Mabrouk Jendli (2 ans), Marouane Sahraoui (3 ans), Fahmi Maaouani (ESM/3 ans), Radhouane Khalfaoui (3 ans)

Départs : Lotfi Kadri (entr.), Firas Belarbi (ESS)

CS Hammam-Lif

Arrivées : Rabii Bouzid (CSK/3 ans), Mohamed Dellahi Yali (3 ans), Boubacar Beiguily (3 ans), Hamza Mabrouk (EGSG/3 ans), Houcine Mansour (3 ans), Hamza Behi (3 ans), Khaldoun Mansour (SG/3 ans), Bassem Boulaabi (ST/1 an), Walid Dhaouadi (CA/3 ans), Ouday Belhaj (5 ans), Louay Zarrouk (5 ans), Marcelin Kouapo (2 ans)

Départs : Mahmoud Laadhibi, Othmane Saidi (CAB)

ES Métlaoui

Arrivées : Hachem Abbès (2 ans), Wassim Kammoun (CSS/1 an), Bilel Ben Brahim (1 an), Ernast Aboubacer (2 ans), Borhène Lahkimi (CSS/2 ans), Habib Lazzez (CSS/prêt 1 an), Firas Aouida, Ange Gloudoueu (2 ans), Richard Ushi (4 ans)

Départs : Bilel Souissi, Jilani Abdessalem (CAB), Atef Mezni (ASG), Jilani Abdessalem (SG), Mourad Zahou (SG), Mohamed Jomaa Khlij (ASG), Foued Kheraifi (UST), Mohamed Amine Bellakhal (CSS), Ernast Aboubacer (prêt 1 an), Fahmi Maaouani (CAB)

Espérance Sportive de Tunis

Arrivées : Rami Jeridi (CSS/2 ans), Aymen Mahmoud (SG/4 ans), Mohamed Ali Yaakoubi (2 ans), Mohamed Wael Larbi (1 an)

Départs : Montassar Talbi, Mohamed Amine Nefzi, Mondher Gasmi (USBG/prêt), Mohamed Amine Nefzi (USBG), Wassim Karoui (USBG/prêt)

Etoile Sportive du Sahel :

Arrivées : Chiheb Ellili (entr.), Maher Hannachi (CSS/2 ans), Karim Aouadhi (CSS/2 ans), Makrem Bediri (USM/4 ans), Saddam Ben Aziza (ASG/3 ans), Bahaeddine Sellami, Ahmed Raddaoui (retour prêt), Firas Belarbi (CAB/4 ans), Shaka Bienvenue (5 ans), Yassine Chikhaoui (2 ans), Ahmed Akaïchi (2 ans)

Départs : Hamza Lahmar, Aniefiok Godspower, Aymen Sfaxi (ST/prêt), Al Khali Bangoura, Chiheb Ben Fraj

Club Sportif Sfaxien

Arrivées : Ruud Krol (entr.), Alain Msellami (5 ans), Mohamed Amine Bellakhal (ESM/5 ans), Hamza Jelassi (CAB/3 ans), Kouakou Fabrice Elysée Kouadio (3 ans), Mohamed Ali Jouini (ST/3 ans), Habib Oueslati (3 ans)

Départs : Mahmoud Ben Salah, Maher Hannachi (ESS), Wassim Kammoun, Rami Jeridi (EST), Karim Aouadhi (ESS), Wajdi Saidani, Semah Bouhajeb (UST/prêt), Mohamed Said Karchoud (OB/prêt 1 an), Houssem Louati, Yassine Meriah, Borhene Lahkimi (ESM), Habib Lazzez (ESM/prêt 1 an), Mourad Hedhli (ASG), Kingsley Eduwo (prêt 1 an)

Jeunesse Sportive Kairouanaise

Arrivée : Ali Azibi (USS/3 ans), Sami Mehaissi (CA/2 ans), Camara Damy (3 ans), Ali Korbi (2 ans)

Départs : Ali Kalai (SG), Sabri Laamari (CA), Houssem Bnina (ST), Alaeddine Bouslimi (ASG), Amine Abbès, Abubacar Sylla

Stade Gabésien

Arrivées : Walid Chettaoui (entr.), Ali Kalai (JSK/1 an), Jilani Abdessalem (ESM/1 an), Lamjed Ameur (ASG/1 an), Mourad Zahou (ESM/2 ans), Malek Charfi (EST), Khamis Maaouani (EST), Chamseddine Shawna (EST), Saber Hammami (EST)

Départs : Mohamed Kouki (entr.), Aymen Mahmoud (EST), Wassim Naouara, Khaldoun Mansour (CSHL)

Stade Tunisien

Arrivées : Mohamed Mekacher (entr.), Houssem Bnina (JSK/2 ans), Moubarak Mohamad (3 ans), Aymen Sfaxi (ESS/prêt 2 ans), Hamza Hadda (USM/2 ans), Omar Lossoko Junior (3 ans), Nshuti Innocent (3 ans), Haykel Chikhaoui (2 ans), Maroine Mihoubi (3 ans)

Départs : Nabil Kouki (entr.), Ahmed Hosni, Youssef Fouzai, Bassem Boulaabi (CSHL), Mohamed Ali Jouini (CSS)

US Ben Guerdane :

Arrivées : Tahar Chaabane (3 ans), Amine Abbès (JSK/2 ans), Cissoko (2 ans), Marouane Hamdoun (OSB/2 ans), Jawher Ben Hassine (2 ans), Slim Mahjebi (CSS/2 ans), Mondher Gasmi (EST/1 an prêt), Mohamed Ben Tarcha (2 ans), Jihad Trabelsi (CA/prêt 1 an), Firas Mejri (CA/prêt 1 an), Fakhreddine Ouji (ESS/1 an prêt), Alaa Sekrani (2 ans), Mohamed Amine Nefzi (EST/2 ans), Bahaeddine Sellami, Gaith Yefreni (CA/prêt 1 an), Khalil Aounallah (CA/prêt 1 an), Wassim Karoui (EST/prêt 1 an), Wassim Naghmouchi (EST), Sabri Laamari (CA)

Départs : Lassaad Jaziri, Yassine Boufalgha, Ahmed Raddaoui (ESS), Marouane Hamdoun, Taoufik Chaïbi, Rabii Ben Hassine

US Monastirienne

Arrivées : Kamel Kolsi (entr.), Bechir Ben Saïd, Ali Korbi (3 ans), Mehdi Abdessalem (3 ans), Al Amahdi Al Kot (3 ans), Aymen Ayari (2 ans), Mahmoud Laadhibi (2 ans), Fahmi Kacem (ASG/2 ans), Idrissa Kouyaté (2 ans), Aliya Sylla (2 ans), Fedi Arfaoui (3 ans)

Départs : Makrem Bediri (ESS), Hamza Hadda (ST), Zied Soussi, Slim Gasmi

US Tataouine

Arrivées : Kouni Khalfa (2 ans), Semah Bouhajeb (CSS/prêt 1an), Montassar Khemir (ESZ/1 an), Slim Zakkar (ASG/1 an), Foued Kheraifi (ESM/2 ans), Ismail Diakite (2 ans), Mohamed Amine Khaloui (2 ans), Amine Mehadhebi (2 ans), Kalindula Nsoki Kali (2 ans), Abdeljelil Smen (3 ans)

Départs : Naim Mathlouthi (ASG), Sofiène Nasrallah, Mohamed Ben Aziza, Abdeljelil Smen.

