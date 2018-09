Sénégal: Les sautes d'humeur d'Abdoulaye Wade

Après le rejet par la Cour suprême de la candidature de Karim Wade à la présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal, quelques membres du Parti démocratique sénégalais (PDS) ont cru bien faire en réfléchissant à un plan B. Dans cet élan, Thierno Birahim Thiobane, conseiller départemental du PDS à Kaolack, a adressé une lettre à l'ancien président sénégalais Abdoulalye, secrétaire général du PDS.

Dans cette missive datant du 2 septembre 2018, il invitait Gorgui (le vieux) à envisager une autre candidature pour la présidentielle. Il n'a suffi de cela pour que Abdoulaye Wade pique une vive colère et crie au complot, dans lequel il voit la main de président du groupe parlementaire PDS à l'Assemblée nationale, Madické Niang, son bras droit. Le lundi 10 septembre 2018, dans un échange épistolaire, il lui signifiait la rupture de leur compagnonnage. Deux jours après, c'est-à-dire le mercredi 12 septembre, le même Wade se dédie. « Devant l'accent de sincérité de votre déclaration, votre évocation du Saint-Coran et de notre Guide à tous les deux, le Vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, je vous donne acte de votre déclaration qui me rassure », a-t-il dit en substance dans une autre lettre adressée à Madické Niang, où il l'appelle à dépasser sa réaction spontanée d'il y a deux jours. Et de l'inviter en ces termes :

« Enterrons ce qui ne doit plus être dans nos relations qu'un regrettable incident qui se situe maintenant derrière nous ». Cette valse, en l'espace de deux jours, de l'ancien président sénégalais est révélatrice d'une implosion au sein du PDS à cause du maintien de la candidature de son fils Karim Wade à la présidentielle de 2019 en dépit de son rejet. En renouant avec Madické Niang, Wade semble avoir compris que l'heure est à l'union sacrée au sein du PDS à la veille des échéances électorales. Si les ténors du PDS doivent commencer à se battre comme des chiffonniers au moment où il faut affûter leurs armes, c'est un boulevard qu'ils sont en train d'ouvrir pour la réélection de Macky Sall en février 2019.

S'étriper autour de la candidature de Karim Wade qui, dans tous les cas, ne figurera pas sur la liste des challengers est fort suicidaire pour le PDS. A vouloir maintenir vaille que vaille Karim Wade comme le candidat du PDS pour la présidentielle, c'est simplement faire la politique de la chaise vide sans se l'avouer ouvertement. Or, l'on sait bien que cette stratégie a toujours débouché sur quelque chose de stérile, d'autant plus que la décision de la Cour suprême est sans appel. En tous les cas, Wade père a dû se rendre compte de sa méprise à temps, d'où sa réaction en 48 heures. Avant même d'être rejetée, la candidature de Wade fils n'a jamais fait l'unanimité au sein du PDS.

Au lieu d'aggraver les dissensions à l'intérieur du parti, il vaut mieux recoller les morceaux. C'est dans cette perspective que l'ancien parti au pouvoir pourra trouver le candidat idéal pour barrer la route à un second mandat de Macky Sall à la tête du Sénégal. Il suffit d'avoir de la volonté et du bon sens pour prendre la meilleure décision, au risque de voir le PDS devenir l'ombre de lui-même. « Accepter la réalité, c'est l'accepter dans sa totalité, le plaisir comme la douleur, le bien comme le mal, le jour comme la nuit, l'été comme l'hiver. La réalité a un caractère alternatif, qui résulte du jeu des «Je veux» et des «C'est ainsi», des forces et des obstacles », a indiqué Raymond Queneau dans Le voyage en Grèce (1973). Osons espérer que les leaders du PDS sauront méditer ces propos pour mieux apprécier la réalité en face.