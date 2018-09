Tunisie: Un itinéraire artistique en plein Paris

« Honte aux violeurs et non pas aux victimes », « Non à l'allégement de la peine des… Plus »

S'étalant sur une semaine, le festival sera animé par plus de trente artistes de différentes disciplines : danse, musique, arts plastiques, cinéma, théâtre. Au programme, des projections de courts métrages, une pièce de théâtre «La fuite» de Hassan Mili, des chorégraphies : «L'ivresse des profondeurs» d'Imen Smaoui et Ouled Jellaba de Rochdi Belgasmi. Un concert du groupe Jazz Oil, des master class de danse et des débats sont prévus lors de la première édition de «Viv'ArT'unis».

Le point d'arrivée à l'espace «Point Ephémère» s'est distingué par une performance du chorégraphe Rochdi Belgasmi qui a retracé les pas des différentes danses traditionnelles des régions tunisiennes, en plus du vernissage de la deuxième partie de l'exposition «Chimères Révélées» où Hela Lamine, Imed Jemaiel, Sonia Saïd et Wissem Ben Hassine présentent leurs œuvres.

