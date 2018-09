Tunisie: A démolir carrément !

Et comme si cela ne suffisait pas, tous les déchets de viande, poulets et légumes sont déversés dehors sur le trottoir contre le mur dudit marché offrant aux passants un spectacle d'un autre âge. Pollution des yeux, de l'air et pollution olfactive agressent violemment les lieux en attendant que les services municipaux se débarrassent de ces saletés nauséabondes.

Des rumeurs courent selon lesquelles on démolirait le Marché central pour en faire un parking à étages. Mais on ne voit rien venir ! Il est grand temps de se décider du côté des autorités sur le sort de cet espace qui menace ruine. On ne peut plus supporter de voir l'environnement immédiat massacré de la sorte et l'hygiène de la ville malmenée.

Messieurs les responsables, Bizerte exige des solutions...

Ajouté le : 13-09-2018