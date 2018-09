Niger: Lutte contre le terrorisme - La CIA serait présente dans le nord-est du pays

Au Bénin, plus de 700 camions sont toujours bloqués à la frontière nigérienne suite… Plus »

« Faux », répond Niamey. Le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense ont démenti la présence d'une base américaine à Dirkou, et démenti l'utilisation des drones américains depuis ce petit aéroport situé à 1 300 km de la capitale.

Une information crédible, affirme Peter Pham, vice-président de l'Atlantic Council, un think tank américain, spécialisé dans les relations internationales : « La plupart des chercheurs reconnaissent que les Américains opèrent, non seulement au départ de Niamey, mais également depuis le nord-est du pays. Et ce dans le cadre des efforts de la communauté internationale pour lutter contre les terroristes qui se trouvent en Libye mais aussi au Sahel. De plus une base opérationnelle située plus au nord-est du Niger est tout à fait logique si l'on regarde une carte. »

La CIA, l'agence de renseignement américaine, s'apprêterait à lancer des attaques de drones depuis Dirkou, c'est ce qu'affirme le New York Times. Selon le quotidien américain, la CIA utiliserait déjà cette base depuis le mois janvier. Le journal cite des autorités locales. Et surtout, l'un de ses reporters affirme avoir assisté à plusieurs décollages de nuit de ces petits avions gris. L'administration du président Trump serait en train d'intensifier sa présence au nord-est du pays pour lutter contre les islamistes dans la région.

Au Niger, les Américains sont-ils présents à Dirkou, dans le nord-est du pays ? C'est ce qu'affirme le quotidien américain le New York Times, selon un article paru dans ce journal il y a quelques jours. Les Etats-Unis prévoient de lancer des drones d'attaques contre des insurgés islamistes d'al-Qaïda et du groupe Etat islamiste en Libye depuis cette nouvelle base. Une information rejetée par les autorités de Niamey.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.