Ile Maurice: Fonction publique - Des promotions de hauts cadres font grincer des dents

Si certains hauts fonctionnaires ont obtenu une bonne nouvelle, d'autres sont frustrés. Plusieurs promotions, finalisées au niveau du bureau du Premier ministre (PMO) hier, mardi 11 septembre, devraient entrer en vigueur le lundi 17 septembre.

Or, de hauts fonctionnaires estiment qu'il y a eu une injustice dans cette liste. On cite le cas de Swaminathen Ragen qui serait de loin plus senior que d'autres. Et on évoque le nom d'un fonctionnaire proche de «lakwizin».

Qui sont, donc, les cadres concernés par l'exercice? D'abord, Premhans Jhugroo, Senior Chief Executive (SCE), occupera le poste de secrétaire à la fonction publique. Cela, suivant le départ à la retraite de Soopramanien Kandasamy Pather.

Puis quatre secrétaires permanents (PS), à savoir Asha Devi Burrenchobay, Bojrazsingh Boyramboli, Vidianand Lutchmeeparsad et Ram Prakash Nowbuth, ont été promus au poste de SCE. Ce dernier quittera le ministère du Travail pour celui de la Santé. Les trois premiers nommés restent, eux, à leurs ministères respectifs, soit la Justice, l'Agro-industrie et les Finances.

En outre, six Deputy PS ont été promus PS. Pushpawant Boodhun quitte le ministère de l'Économie océanique pour celui du Travail. Anirood Pursunon reste, lui, au PMO.

De son côté, Mohammed Salim Ferhat Joomun est transféré du ministère de l'Égalité du genre à celui de l'Industrie et du commerce. Geandave Gukhool est, quant à lui, muté de la National Human Rights Commission au ministère de l'Éducation.

Dhanandjay Kawol, pour sa part, reste au ministère de l'Énergie. Enfin, Premode Neerunjun demeure au PMO. Par ailleurs, la PS Iona Melanie Oree quitte le ministère de l'Industrie et du commerce pour celui de la Fonction publique.

Interrogé, le président de la Federation of Public Sector and Other Unions, Rashid Imrith, soutient que ces promotions doivent obtenir l'aval du Premier ministre. Il avance qu'il n'y a pas de transparence dans l'exercice et qu'on donne l'impression que ces promotions ont une connotation politique.

Pour sa part, le président de la Federation of Civil Service and Other Unions, Narendranath Gopee, déclare avoir appris qu'il y a une frustration à la suite de cet exercice. Il dit ne pas

comprendre pourquoi, quand il s'agit d'accorder la promotion aux hauts gradés, on agit vite tandis que pour les autres fonctionnaires on prend des années avant qu'ils ne soient promus.