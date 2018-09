Tunisie: L'épreuve de vérité

L'équipe de Chiheb Ellili a pratiquement laissé filer une victoire à sa portée, à domicile de surcroît, pendant deux points précieux au classement.

Ce n'est que partie remise, puisque la compétition locale n'est qu'à ses débuts avec deux journées disputées. Ce week-end, l'Etoile reprend son activité sur le plan continental. C'est un véritable examen pour l'équipe phare du Sahel. Toute la concentration nécessaire sera de mise à l'occasion de la double confrontation face à l'Espérance Sportive de Tunis. A l'Etoile, on espèce piéger l'équipe «sang et or» et passer au tour suivant. Sur ce plan, l'optimisme est de rigueur. Dans les rangs étoilés, les mémoires se souviennent que l'Etoile a un avantage psychologique sur l'Espérance au niveau continental. Chiheb Ellili devrait travailler et insister même sur ce point pour motiver ses troupes. Le coach doit comprendre qu'une qualification en Ligue des champions contre les «Sang et Or» donnerait des ailes à ses joueurs pour la suite de cette compétition et le championnat national.

Ne pas rater la première manche

L'Etoile aura certainement l'avantage de disputer la manche retour à Sousse devant ses fans. Avant cela toutefois, les protégés de Chiheb Ellili devront savoir négocier le premier match ce samedi à Radès. La qualification dépendra peut-être du résultat de ce match aller. Les Etoilés ne doivent donc pas prendre ce premier rendez-vous à la légère. Les camarades de Brigui savent que l'Espérance n'est pas actuellement dans son meilleur élément et que sa récente élimination en Coupe arabe des clubs a laissé des séquelles et que les supporters espérantistes commencent d'ores et déjà à montrer de la voix. Mais il ne faut surtout pas crier victoire avant d'avoir disputé les deux rencontres. Samedi prochain à Radès, l'Etoile devra jouer intelligemment et profiter des lacunes adverses. Chiheb Ellili a certainement vu à l'œuvre les «Sang et Or» essentiellement contre les Egyptiens d'Al Ittihad Alexandrie en coupe arabe des clubs.

Il a donc son idée pour contrer les protégés de Khaled Ben Yahia. Mais le coach doit aussi avertir ses joueurs sur tout excès de confiance, car l'Espérance, blessée, peut rebondir à tout moment pour rectifier le tir. Il ne reste à savoir maintenant comment l'entraîneur de l'Etoile va aborder cette première manche. Il serait catastrophique de voir les Etoilés camper sur la défensive. Ce serait un gros risque et l'équipe pourrait y laisser des plumes. On veut donc voir une équipe sahélienne pas trop prudente et soucieuse d'assurer sa qualification. La balle est désormais dans les pieds des joueurs. Pourvu que Chiheb Ellili donne les bonnes consignes.