Tunisie: La sécurisation des internats passée au crible

C'est ainsi que la sécurisation des internats a bénéficié de la priorité d'intérêt de la part des commissariats régionaux à l'éducation qui, épaulés par les services de la protection civile, ont veillé au grain pour que l'année scolaire se déroule sans encombre et sans accidents, en réaction aux incendies meurtriers ou ravageurs qui ont émaillé l'année scolaire 2017/2018 et qui, outre les graves dégâts matériels occasionnés, ont fait deux morts et plusieurs blessés et causé des traumatismes à certains élèves choqués par l'horreur des sinistres.

Tous les commissariats régionaux à l'éducation dans la région du Nord-Ouest ont, en effet, pris soin de ne rien laisser au hasard et de mettre en place tous les équipements inhérents à la protection des internats, notamment sur les plans de la surveillance, des sorties et des entrées des élèves internes et la création de sorties de secours à même de faciliter l'évacuation des élèves internes en cas de sinistre ou d'accident.

Contrôle des dispositifs de sécurité dans les internats

Des équipes de la protection civile ont, en effet, passé au crible, tout au long de la première quinzaine de ce mois de septembre, tous les internats pour contrôler de très près les dispositifs de sécurité dans leurs divers aspects, en émettant parfois certaines recommandations de réparation ou de sécurisation ciblées rendues nécessaires suite à certaines défaillances constatées dans les systèmes de sécurité mis en place par les commissariats, aussi bien au niveau des dortoirs ou des cuisines, ou encore des blocs sanitaires.

Installation de châteaux d'eau dans les écoles

En parallèle, les commissariats régionaux au développement agricole n'ont pas chômé cet été et ont pris soin d'alimenter les écoles rurales en eau potable en construisant des réservoirs d'eau dans nombre de localités rurales ou des châteaux d'eau dans chaque école où l'on a pris, aussi, soin d'entretenir ou de rénover les blocs sanitaires et les cuisines jugées défaillantes, avec, comme principal objectif, de garantir la disponibilité de l'eau potable en permanence dans les écoles rurales qui, il faut également le signaler, sont placées sous haute surveillance sanitaire, et ce, en vue de préserver ces milieux fragiles contre les maladies contagieuses, notamment celles d'origine hydrique.

Ce qui atteste de l'importance des mesures spéciales, voire exceptionnelles, prises, cette année, par le département de l'éducation et les parties y afférentes pour que l'année scolaire 2018/2019 rompe un tant soit peu avec les négligences constatées dans certains établissement scolaires nécessitant des opérations d'entretien ou de renforcement de l'hygiène et des systèmes de sécurité.

Advienne que pourra, la nouvelle année scolaire semble d'ores et déjà avoir grandement changé, même si beaucoup reste à faire pour faire progresser le système éducationnel dans son ensemble partout dans le pays, dans les zones reculées en premier lieu.