Tunisie: 49 candidats sélectionnés

« Honte aux violeurs et non pas aux victimes », « Non à l'allégement de la peine des… Plus »

JMC POP.TN : spectacle «Walada», spectacle «Rakch», spectacle «Hadhra Tounes El Aamek», spectacle «Djerba Hkeya» et spectacle «Des Sons et des rythmes»

La sélection a été faite par une commission composée de professeurs de musique et experts en musicologie, selon les critères de qualité, de performance et d'excellence en musicologie.

Pour chacune des trois compétitions «JMC Live Band» (6 dont 1 groupe en duo), «JMC Pop TN» (spectacles) et «JMC Virtuose» qui est destiné aux interprètes solos, 5 chanteurs ont été retenus en plus de 10 candidatures dans la compétition hip-hop.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.