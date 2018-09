Tunisie: Le vélo ou le nouveau mode de transport vert

« Honte aux violeurs et non pas aux victimes », « Non à l'allégement de la peine des… Plus »

«Sur les 5 dernières années, 40 % de voitures supplémentaires ont envahi les routes tunisiennes et la multiplication des embouteillages en zone urbaine fait donc du vélo une alternative efficace et agréable à la voiture», estime Lab'ess.

Les intervenants à cette rencontre, organisée à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, à l'initiative de l'Institut français de Tunisie et le Laboratoire de l'économie sociale et solidaire (Lab'ess), débattront, également, de l'avenir du deux-roues en Tunisie.

Des experts tunisiens et internationaux discuteront, le 17 septembre 2018 à Tunis, les avantages de l'utilisation du vélo, un mode de transport doux, écologique et peu coûteux qui séduit de plus en plus de gens.

