Mali: Le secteur des assurances souffre de la fraude

C'est ce que déplore le directeur audit interne de la société "Les Assurances bleues", Karim SANOGO. Pour lui, la lutte contre ce fléau est devenue cruciale pour les assureurs et leurs clients.

La fraude à l'assurance existe depuis la naissance de cette activité. Son expression et ses modes opératoires ont néanmoins évolué au fil du temps. L'ampleur qu'elle a prise aujourd'hui et les conséquences qui en découlent la rendent non négligeable.

Pour nombre d'assureurs, la fraude constitue la menace numéro un. Elle affecte toutes les sociétés d'assurance, toutes les branches, obligeant les clients à en assumer les conséquences en termes de coûts et les assureurs en termes d'image. Elle est présente tout au long de la vie du contrat, de la souscription de la police à la déclaration du sinistre.

Selon Karim SANOGO, au Mali la société "Les Assurances bleues" est confrontée à plusieurs cas de fraudes. Il s'agit des cas de fraudes avec la falsification des attestations d'assurances, des cas de fraudes à la prime d'assurance au moment de la souscription et des cas de fraudes au moment du remboursement.

Lors des états généraux de l'assurance au Mali de 2017, les participants ont passé en revue tous les segments de l'industrie des assurances au Mali en vue de faire un bon diagnostic et de proposer les solutions appropriées.

La lutte contre ce fléau est devenue cruciale pour les assureurs et leurs clients. Un combat efficace contre la fraude à l'assurance nécessite une batterie de mesures. On note, entre autres : une collecte de qualité des informations en interne, le développement des mesures de prévention et de détection grâce à la mise en place de moyens informatiques, des contrôles internes accrus.

S'y ajoutent une centralisation et un partage des informations avec d'autres assureurs et également avec les autorités pour les cas graves, la création d'une base de données d'incidents pour les fraudes avérées, la sensibilisation et la formation des employés d'assurance, le concours de professionnels et experts.