Sénégal: Environnement des affaires - Les industriels pointent l'insuffisance de la demande

Le climat des affaires s'est dégradé au mois de juillet 2018, en variation mensuelle. En effet, l'indicateur qui le synthétise, calculé sur la base des soldes d'opinion des chefs d'entreprises, s'est replié de 2,6 points pour se retrouver au-dessous de sa moyenne de long terme.

Selon la Direction de Prévision et Etudes Economiques(DPEE), cette situation reflète une détérioration de l'opinion des industriels, commerçants et prestataires de services enquêtés. Sur un an, l'indicateur de climat des affaires a régressé de 2,9 points, en juillet 2018.

La même source informe que la majorité des industriels interrogés ont désigné l'insuffisance de la demande (24%), les difficultés d'approvisionnement (18%), la concurrence jugée déloyale (18%) et les difficultés de recouvrement des créances (15%) comme les principales contraintes à l'activité, durant le mois de juillet 2018. Au total, l'indicateur de climat des affaires a perdu 7,7 points dans le sous-secteur, en rythme mensuel.

En particulier, les industriels sont plus nombreux qu'au mois précédent à indiquer une tendance haussière des stocks de produits finis sur la période sous revue. En perspectives pour le mois d'août 2018, la production devrait se situer en dessous de sa moyenne de long terme tandis que les commandes ressortiraient au-dessus de leur niveau moyen, selon les enquêtés.

Au niveau du sous-secteur des bâtiments et travaux publics, les difficultés de recouvrement des créances (100%), la concurrence supposée déloyale (25%), l'accès difficile au crédit (25%) et la vétusté des équipements (25%) ont constitué les principales contraintes à l'activité, en juillet 2018, selon les enquêtés. Toutefois, l'indice du climat des affaires dans les BTP a légèrement progressé de 0,1 point, restant en dessous de sa moyenne de long terme. Cette situation découle, particulièrement, de la bonne orientation du solde d'opinion relatif aux commandes publiques. Par ailleurs, selon les chefs d'entreprises de BTP, les commandes (publiques et privées) et l'activité devraient ressortir en dessous des moyennes respectives de long terme, au mois d'août 2018.

Concernant les services, les délestages d'électricité (65%), la fiscalité (41%), les difficultés de recouvrement des créances (35%) et l'accès difficile au crédit (29%) sont, notamment, cités, par les enquêtés, comme les principales entraves à l'activité, au mois de juillet 2018. Par ailleurs, le climat des affaires s'est dégradé de 0,9 point dans le sous-secteur, en rapport avec les anticipations sur l'évolution des carnets de commandes et des tarifs qui devraient ressortir en dessous de leurs moyennes respectives de longue période.

Pour ce qui est du commerce, les difficultés de recouvrement des créances (89%), la concurrence jugée déloyale (44%) la fiscalité (33%), l'insuffisance de la demande (33%), les difficultés d'approvisionnement (22%) et les délestages d'électricité (22%) sont principalement cités par les interviewés comme les principaux facteurs qui entravent l'activité.

En somme, l'indicateur du climat des affaires du sous-secteur a reculé de 1,3 point sur un mois. En août 2018, il est attendu un repli des commandes qui seraient en dessous de leur moyenne de long terme.