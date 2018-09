Ghana: Obsèques officielles - Le pays rend hommage à Kofi Annan

Hier mercredi, ce sont les ministres et parlementaires ghanéens qui lui ont rendu un dernier hommage. Comme pour allier modernité et tradition, des veillées ont été animées par les chorales et des chants d'un choeur de musique traditionnelle et le battement des tambours du pays.

Le temps de rendre un dernier hommage à ce digne fils qui a fait triompher le nom du Ghana sur le toit du monde, pouvoir et opposition ont dû ranger dans le placard leurs querelles en cours sur le poids de la dette et la faillite des banques du pays.

Le président Nana Addo Dankwa Akufo- Addo qui a décidé de l'organisation des obsèques officielles du prix Nobel de la paix a reçu Nane Annan, la veuve du disparu, et sa famille à leur arrivée lundi à Accra, et invité ses compatriotes à une véritable mobilisation.

Copyright © 2018 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.