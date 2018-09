Guinée: Le préfet de Labé sur des sujets brulants de sa région

Invité de la radio Espace Foutah de ce 12 septembre, le préfet Safioulaye Bah dans son habituel franc parler a fait le tour de certaines questions qui font l'actualité . Le locataire de la préfecture n'a pas manqué de revenir sur l'accueil du chef de l'Etat et les retombées générées, de la démission de la délégation spéciale, des taxes et vignettes et de l'incivisme qui gangrène la ville de Labé.

Accueil du président de la république lors des journées de l'élevage et ses retombées

Je commencerai par remercier les populations de Labé qui ont accepté de sortir massivement pur recevoir le présidente la république, c'était notre souhait et ce fut une belle fête.

Effectivement quand il est arrivé et avant même qu'il vienne des promesses avaient été faites, certaines sont en voie de réalisation mais je vous dis un chose parce qu'ici à Labé ès qu'on parle de projet certains pensent que c'est immédiatement, je voudrai corriger cela.

Pour les projets dont les études ont été faites cela va démarrer certainement après les pluies, c'est die le pont de Manga Labé qui est obtenu, le contrat est signé nous souhaitions que ce soit une entreprise de Labé qui bénéficie mais on m'a dit que c'est une entrepris de Conakry qui est adjudicataire de ce marché.

Le président de la république a parlé de la réfection de la Kolima, nous avons reçu tout récemment une entreprise qui est venue voir les lieux, bon ! nous avions depuis maintenant longtemps, depuis plus d'une année les 20 à 25 km de bitumage, certains n'y croient pas mais je vous dis que le contrat a été signé, à certains journalistes je l'avais montré quand je l'avais et ceux qui habitent le long des routes prévus pour faire le travail ont vu les entreprises qui travaillent.

Bon à l'époque, il s'agissait de remettre le financement pour la tranche de démarrage des travaux mais à la même époque les enseignants ont exigé une augmentation de 40%, tous ces montants-là sortent du budget national mais pour la paix, ils ont préféré accordé les 40% aux enseignants mais je reste persuadé qu'après les pluies, les travaux vont démarrer.

Il y d'autres choses qui sont prévus certains ne les voient pas, nous avons l'école régional des arts et métiers qui fonctionne, il y a plein de choses qui se font discrètement mais évidemment les entreprises adjudicataires de ces marchés ne font pas le travail, parce qu'il n'y a pas d'entreprise pour contrôler je vous donnerai des exemples la route Labé-Mali, la route Labé-Tougué, les financements sont là mais il a fallu des cris...

La venue du président de la république est salutaire, je vois que l'insémination commencé dans certaines villes de notre région et il y a d'autres projets qui demandent de la discrétion, attendre l'exécution pour que les gens disent merci au président de la république.

Vente libre vignettes et rétrocession taxes dues

Je comprends que l 'Etat veille sécuriser les recettes mais il n'y a pas mieux que les services des impôts dont c'est le travail, bienheureusement pour l'état et malheureusement pour nous autres nous ne percevons pas notre part ans les TUV qui représente une part importante de notre budget soit 25%, 25% devait aussi revenir à la commune et 50% à l'Etat.

Malheureusement cela ne se fait pas, nous n'avons pas de ristournes, à cela j'ai écrit au MATD pour qu'il interpelle son homologue pour que cela soit corrigé. Pire, il y a également les stations d'essence qui devraient s'acquitter de leurs patentes et CFU sur place mais qui payent directement à Conakry nous n'avons aucune retombée ce qui fait que les budgets des préfectures et des communes n'ont pas été élaborées cette année.

Ce sont des recettes les plus importantes des différents budgets. L'année dernière, il y a eu une attribution à chaque commune de 4 millions ou 6 millions pour l'ensemble des 13 CRD.

Nous espérons que notre ministre se rendant compte des difficultés qui sont celles des administrateurs territoriaux sur le terrain pour réaliser le vœu des administrés continuera à se battre pour obtenir cette régularisation.

Regard sur Labé aujourd'hui

C'est un regard déplorable, triste. Moi , j'i une double casquette de citoyen et de préfet et a me donne une double observation ?En tant que citoyen je ne souhaite pas voir ma ville comme elle est actuellement et en tant que préfet faire en sorte que la tutelle puisse exercer sur les collectivités le rôle qui est le sien.

Mais jusqu'à présent, les communes ne sont pas installées par la faute de certains et d'autres aussi oublient que les délégations spéciales ne sont pas révoquées. Donc ces délégations spéciales devraient s'impliquer parce qu'elles perçoivent les recettes qui sont leur part venant des impôts collectés par la préfecture.

Donc, c'est vraiment dommage que nous en arrivions là, la voirie urbaine, la circulation urbaine et la divagation des animaux ce sont des attributions de la commune, vivement l'installation des conseils communaux, nous nous impliquons malgré nous, cet incivisme et cette incivilité de nos citoyens amènent ce que nous voyons actuellement dans la ville de Labé. Certains ont l'impression qu'en jetant les ordures sinon en bloquant les routes font d mal au gouvernement, non ! Bê, c'est à eux -mêmes qu'ils font du mal parce que c'est eux qui sont victimes, on peut être opposant d'un côté mais comprendre justement que le développement commence à la base et se poursuit avec ceux qui viendront...