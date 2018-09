Guinée: Armées - Pour avoir parlé à la presse, le caporal qui a sauvé un enfant de 3 ans risque gros

Au ministère de la citoyenneté, la décoration du héros prévue mercredi à 14 heures n'a pas eu. Les chefs militaires auraient fait part de leur opposition. Certains auraient menacé de sanctionner le jeune soldat. Des tractations sont alors engagées et qui ont abouti au report pour ce jeudi de la décoration du jeune caporal. Les militaires guinéens qui sont connus pour la facilité de leur gâchette, le courage exceptionnel et l'altruisme de ce soldat devraient être récompensés. Pour certains observateurs, dans une Guinée où les militaires ont une image peu reluisante au niveau de la population, la bravoure de ce caporal devrait symboliser la détente dans les relations civilo-militaires.

Le militaire qui a sauvé l'enfant de 3 ans six mois le dimanche 9 septembre dernier commence à avoir des ennuis de sa hiérarchie supérieure. Le Caporal Cheick Moussa Soumah n'aurait pas respecté l'obligation de réserves soumise aux militaires. On lui reproche aussi de n'avoir pas informé ses chefs hiérarchiques avant de parler dans certains médias dont la radio Espace.

