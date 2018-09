Angola: Parution d'un livre sur la Méthodologie de Recherche Scientifique

Luanda — Un ouvrage académique intitulé « Méthodologie de Recherche Scientifique » du professeur Afonso Nkuansambu, a été lancé mercredi à Catete, municipalité de Icolo e Bengo, province de Luanda.

Ce manuel de 188 pages est divisé en quatre chapitres notamment : « Penser sur le savoir scientifique », « Structure et élément des travaux scientifiques », « Règles techniques pour rédiger un travail scientifique » et « Orientations métrologiques pour la présentation et soutenance des travaux scientifiques ».

L'auteur a fait savoir que sa première œuvre est destinée aux étudiants, enseignants et chercheurs.

Né le 17 décembre 1979 et professeur à l'Institut Supérieur des Sciences de l'Education (ISCED), Afonso Nkuansambu est licencié en Pédagogie de l'Université Catholique de l'Angola, post-gradué en gestion de l'Education de l'Université Catholique du Brésil et Maitre en Administration et Politique de l'Education de l'Université de Desarrollo Sustentable de Assunção (Paraguay).