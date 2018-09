Afrique: COSAFA Féminin - Départ laborieux de l'Afrique du Sud, du Botswana et de l'Ouganda

L'Afrique du Sud, le Botswana et l'Ouganda ont pris les trois points mercredi à l'occasion de la première journée du championnat féminin de la COSAFA. Toutefois, aucune des trois victoires n'a été acquise facilement. Les vainqueurs l'emportant sur des scores serrés.

C'est le cas pour le Botswana qui a démarré la compétition du bon pied. The Mares, comme est surnommé sa sélection, a disposé du Malawi dans le match inaugural du tournoi. Le Botswana l'a emporté 2-0. Au Wolfson Stadium, les filles de Gaoletlhoo Nkutlusang ont trouvé la faille dès la 5e minute par l'entremise de Lesego Keleboge. Les Botswanaises ont par la suite totalement dominé la rencontre mais ont dû composer avec l'aisance technique des Malawites et surtout leur envie de remonter le score. Elles ne sont toutefois jamais parvenues à faire la différence. En face, Lesego Radiakanyo mettait définitivement sa formation à l'abri en trouvant la faille à la 77eminute. A 2-0, la messe était dite et cela en dépit de quelques escarmouches des Flames. Ce succès probant permet au Botswana de s'installer en tête au classement de la poule A.

Le pays hôte n'a pas déçu non plus. Dans un stade avec une bonne affluence, les Banyana Banyana ont réalisé le strict minimum contre une équipe malgache combative jusqu'au bout. D'ailleurs, la gardienne des Barea filles a sorti plusieurs arrêts spectaculaires, permettant à sa formation de rester à flot. L'Afrique du Sud l'a emporté 2-1 et cela grâce à des buts de Khanya Xesi et de Nothando Vilakazi. Cette dernière a hérité d'une magnifique passe décisive de Seoposenwe, sans doute la meilleure Banyana sur le pré mercredi. Mais Madagascar, formation en progression, a réduit la marque par l'entremise de Sarah Rasoanandrasana qui a ouvert son compteur but sur un pénalty à la 20eminute. Elle aurait même pu s'offrir un doublé avec une merveille de coup franc à la demi-heure de jeu si sa frappe n'était venue s'écraser sur la barre transversale.

Le second match de la journée a été prolifique en but. L'explication entre Eswatini et l'Ouganda a crédité les spectateurs d'un total de sept buts avec, au final, une victoire pour le deuxième, invité de la compétition, sur le score de 4 à 3. Hasifah Nassuna a inscrit un doublé dans cette rencontre tandis qu'Alupo et Nanziri ont donné plus d'ampleur au score. Mais la domination de l'Ouganda en première mi-temps s'est estompée dans le deuxième acte avec le réveil de l'Eswatini.

Ngcamphalala 61e, Nkambule 77eet Shongwe 88eont donné des sueurs froides à l'Ouganda mais ces transformations tardives n'ont pas été suffisantes pour forcer le nul. L'invité du tournoi s'en sort donc bien mais devra définitivement revoir sa copie avant sa prochaine sortie.