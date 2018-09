Ile Maurice: Montagne-Blanche - Deux frères saccagent une boutique et blessent la propriétaire

Pour sa part, Vinesh Jutee, le fils des gérants de la boutique, est toujours en état de choc. Âgé de 32 ans, il confie que sa mère aurait pu perdre la vie parce qu'elle se trouvait près des panneaux de vitre qui ont été brisées. Selon le trentenaire, les deux frères ont déjà essayé de s'en prendre à son père alors qu'ils étaient sous l'influence de l'alcool. «Cela fait une semaine depuis qu'ils viennent importuner mes parents qui sont âgés de 60 et 71 ans respectivement», a confié Vinesh Jutee qui dit craindre pour sa sécurité et celle de ses parents.

Les deux suspects ont été arrêtés par les caporaux Chellapen et Koonjoobeeharry avec l'aide du constable Punnigadu. Toutefois, ils ont nié les allégations portées à leur encontre et se sont renvoyés la balle. Après leur comparution en cour, mercredi 12 septembre, ils ont été libérés contre une caution de Rs 8 000.

