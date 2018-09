Ile Maurice: Growfish vs AHRIM - «Pas sûr qu'il n'y ait pas eu d'attaque de requin à Mahébourg»

Contre-interrogatoire du biologiste marin Michel Desan, mercredi 12 septembre.

Cet expert de l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice (AHRIM) a été questionné par Me Odile Ombrasine, représentante du ministère de l'Économie océanique, dans le cadre de l'affaire opposant l'AHRIM à Growfish International au tribunal de l'Environnement devant la Chairperson Vedalini Bhadain. Me Odile Ombrasine s'est attardée sur le fait qu'il n'y a eu aucune attaque de requin sur le site de la ferme aquacole de Mahébourg.

Michel Desan a réfuté ses propos en déclarant que c'est difficile à dire. «Je ne peux pas me prononcer dessus et j'ai un doute. Une enquête devrait être menée auprès du personnel car cela peut être utilisé dans le domaine de l'aquaculture plus tard.» L'avocate a aussi demandé si la ferme de Mahébourg se trouve à l'intérieur du lagon. L'expert a répondu par l'affirmative. À l'avocate de faire ressortir que «la situation est différente par rapport au projet de Growfish International à Bambous où le site est en pleine mer». La séance reprendra demain.