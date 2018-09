Congo-Kinshasa: Un pont de Séoul est tombé à l'Institut Français - The terror live - Le 5ème festival du cinéma coréen lancé !

Un pont de Séoul est tombé à Kinshasa le mercredi 12 septembre dernier. A la réflexion, il n'y a pas d'inquiétude à se faire car tout s'est passé virtuellement. Justement parce que c'est l'essentiel de l'annonce du film "The terror live" qui a marqué l'ouverture officielle du festival du cinéma Coréen à l'Institut français de Kinshasa à la Gombe cette semaine.

Fruit des efforts de l'Ambassade de la République du Corée et de la Korea Foundation, ce énième décollage des activités coréennes à Kinshasa connaîtra la projection de quatre autres films, à savoir : Tunnel ; The strangers (the wailing) ; The tower et The age of shadow, tous dans la salle de cinéma de l'Institut français.

Tout a été lancé à l'entame de la soirée du mercredi 12 septembre dans l'enceinte de l'Institut français à la Gombe. Le festival du cinéma que tous ont accueilli à bras ouverts, a ouvert officiellement ses portes avec la projection du film "The terror live".

La Korea Foundation, émue de voir un public sérieux répondre présent à cet événement qui porte pourtant des couleurs d'une langue non parlée en République démocratique du Congo, a tenu à inviter les amateurs de la percussion à venir découvrir le fameux long métrage plusieurs fois primés dans des festivals internationaux tels que Pusan Film Awards en Corée du Sud et au Golden Film Festival aux Etats-Unis d'Amérique.

Il sied de signaler que c'est pour la cinquième année consécutive que l'Institut français accueille le Festival du film Corée qu'organise l'Ambassade de la République de Corée, en partenariat avec la Korea Foundation.

La suite du programme de cette semaine coréenne sera comme prévue marquée par la projection, le jeudi 13 septembre, des films "Tunnel" et "The strangers (the wailing), à partir de 19h30'. Puis s'en suivra, le vendredi 14 septembre, les films "The tower" à 17h00 et "The age of shadow" à 19h30'.

Par ailleurs, il est utile de signaler que le thriller/film (The terror live) projeté le mercredi durant 1h38 minutes dans la salle de cinéma de l'Institut français est basé sur la tension psychologique et non sur l'action pure et dure comme certains tenteront de l'imaginer par rapport à son titre.