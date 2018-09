Congo-Kinshasa: Télécom - Le nouveau Modem Africell à 60 $ est là

Toujours à la pointe de l'innovation, Africell, « le Réseau du peuple » refait surface avec un nouveau type de Modem, sur le marché de télécommunication, en République Démocratique du Congo.

Au prix de 60$ seulement, Africell qui s'identifie comme un géant opérateur le plus proche de Congolais, offre le nouveau Modem avec 5 GB (5000 Méga) gratuit de l'achat d'une pièce. Le produit est déjà disponible et en vente dans tous ses shops à Kinshasa et dans toutes les provinces du pays.

Très avantageux, ce Modem Africell Wi-Fi est une offre exceptionnelle qui facilite et permet aux Congolais de partager encore la connexion Internet avec plus de rapidité et de fiabilité dans le réseau en famille, dans l'entreprise ou ailleurs.

A travers cette innovation, Africell maintient le cap de l'excellence en se rapprochant davantage des ses clients qui ne cessent de lui faire confiance en matière de qualité et l'accès Internet, le plus moins chers.

Toujours aberrant l'écoute de Congolais, Africell reste l'opérateur de téléphonie mobile en RD. Congo qui se distingue par la qualité de ses services et surtout ses tarifications les plus bas avec plus de 7 millions d'abonnés.