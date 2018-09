Congo-Kinshasa/Angola: ¼ de finales de C1 et C2 - Mazembe est arrivé à Luanda, V.Club attend Renaissance Berkane à Kinshasa

Après les matches de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Can Cameroun 2019, le continent africain sera de nouveau mouvementé ce week-end par les quarts de finales de deux compétitions interclubs de la Caf.

Le Tout-Puissant Mazembe de la RDC est arrivé hier, mercredi, à Luanda, en Angola, où il sera reçu le samedi 15 septembre par Primero d'Agosto, sous le coup de 17h00, heure de Luanda. Tandis que V.Club entend recevoir Renaissance Berkane du Maroc, dimanche 16 septembre, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à la même heure, 17h00, heure de Kinshasa.

Mazembe est arrivé à Luanda avec une délégation de 35 personnes dont 25 joueurs, y compris Meshack Elia et Djo Issama Mpeko qui ont joué dimanche à Monrovia pour le compte de l'équipe nationale contre le Liberia, sans oublier le coach Pamphile Mihayo. Mazembe vient fraichement de Kitwe, en Zambie, où il s'est tapé d'un stage bloqué de plus de dix jours sous la supervision du coach David Mwakasu. Sur place, Mazembe a joué des matches notamment Nkana FC ; jeudi 6 septembre, au Scriveners Stadium, à Kitwe soldé par la victoire des Corbeaux (2-1), avec un but signé le gardien malien Ibrahim Mounkoro sur coup franc. Outre ce match, Mazembe a joué également contre Mufulira Wanderers. Trésor Mputu qui a brillé de mille feux tout au long de ce stage, développant ses reflexes de 2010, 2011 et 2012, est très attendu, où il a évolué pendant un certain temps avec Kabuscop dans cette Ville de Luanda.

Le match Primero Agosto - Mazembe sera officié par un trio arbitral marocain.

V.Club bat JSK en amical 1-0

Pour sa part, l'AS V.Club qui s'est sérieusement préparée dans son centre de Kimbondo, à Mont Ngafula, a livré un match amical contre la Jeunesse Sportive de Kinshasa, soldé par la victoire du team vert et noir.

Pour Florent Ibenge, son équipe a envie d'aller en demi-finale : « un match ne ressemble pas à un autre. Nous avons l'envie d'aller en 1/2 finale, et on doit suffisamment se transcender pour atteindre cet objectif en réussissant deux gros matches face à Renaissance de Berkane. On a mal voyagé lors des deux dernières sorties en encaissant 2 buts, en première mi-temps en plus. On doit absolument corriger cela. Si au premier match on a encaissé sur phase de jeu, au second, c'était sur coups de pieds arrêtés. Des choses à corriger dans notre concentration lors de ces deux matches parce que malgré tout, il y avait de la place pour mieux faire », a déclaré Florent Ibenge.

Le potentiel adversaire de V.Club s'est qualifié en 1/4 de finale de cette 15ème Ligue de champions de la Caf après sa victoire à Oum Darman face à Al Hilal du Soudan par 2 buts à zéro. Renaissance Sportive de Berkane a terminé la phase de groupe en tête avec 10 points, suivi du club Egyptien Al Masri (9 points). Les clubs mozambicain HCB Songo et Al Hilal du Soudan, occupent le bas du tableau avec 3 points chacun.

Par ailleurs, V.Club, dans le groupe A, a terminé deuxième avec 10 points, derrière Raja Casablanca (11 pts, +9); Asec Mimosas (9 pts, -2); Aduana Stars (4 pts, -10).

Quarts de finales Coupe de la Caf

-Raja Casablanca (Maroc) vs Cara de Brazzaville (Rép. du Congo) ;

-Al Masry (Égypte) vs à USM Alger (Algérie) ;

-Rayon Sports (Rwanda) vs Enyimba (Nigéria) ;

-AS V.Club (RDC) vs Renaissance Berkane (Maroc) ;

Quart de finales Ligue de champions

-Mazembe (RDC) vs Primero d'Agosto (Angola) ;

-Espérance Tunis (Tunisie) vs ES Sahel (Tunisie),

-Al Ahly (Egypyte) vs Horoya,

-ES Sétif (Algérie) vs WAC Casablanca (Maroc).