Congo-Kinshasa: Barreau de Matete - Joël Baruani Nyembo rejoint la Cour des grands

Pour ce qui est des défis vécus durant son parcours, ce juriste a souligné qu'il s'agissait d'un combat qui nécessitait beaucoup d'efforts et de volonté. Car, a-t-il dit, atteindre ce niveau demande le soutien. «Je remercie ma famille qui n'a jamais cessé de me soutenir moralement et financièrement pour que mon parcours produise aujourd'hui des bons fruits malgré les difficultés rencontrées», a estimé le jeune avocat. Licencié de l'Université de Lubumbashi, Joël a choisi le barreau de Kinshasa/Matete grâce à sa règlementation compétente des avocats. Il est important de préciser ici qu'après un test passé, 89 juristes ont été retenus pour prêter serment le 12 septembre.

Cette prestation de serment a concerné trois catégories de juristes, à savoir : les avocats stagiaires, les défenseurs judiciaires qui ont fait l'inscription unique ainsi que des anciens avocats qui, après deux ans de service, ont souhaité renouveler leur serment. Et ce, dans le but ultime de travailler avec crédibilité afin de valoriser l'image de la justice du pays.

