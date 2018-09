Congo-Kinshasa: La population expérimente la machine à voter à la place des évolués

Non, le fichier actuel encore moins les candidats actuels ne sont référencés dans la mémoire de ces machines. D'où, les candidats à voter sont ceux des élections passées dont le Président Kabila non-partant pour les joutes de cette année. Mercredi 12 septembre, le VPM en charge de l'Intérieur et Sécurité, Henri Mova Sakanyi, qui a palpé du doit cette machine, a pu comparer la machine à voter avec les bulletins de vote qui parait archaïque pour la CENI. L'homme n'a toutefois pas opté de s'exprimer à la presse pour livrer ses impressions. Jusqu'au samedi 15 septembre, les journalistes attendent voir des experts démontrés la dangerosité de la machine à voter.

Du lundi 11 au samedi 15 septembre, la CENI en tant qu'un des partenaires de TPE et PME, s'est installée à la place des évolués pour expliciter une des ses dernières trouvailles qui fait couler encre et salive. Oui, il s'agit bel et bien de la machine à voter. Pour permettre à la population d'évacuer les idées reçues sur cet équipement voulu d'usage lors du scrutin du 23 décembre, la Commission Electorale Nationale Indépendante offre à qui veut tester une machine à voter où le vote censé se produire en décembre est faisable.

