Sud-Soudan: Que prévoit le nouvel accord de paix?

Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar ont paraphé…

Suite à ce nouvel accord de paix, les réactions sont mitigées. L'organisation de la société civile CEPO dit qu'il faut maintenant appliquer l'accord et que le plus dur est à venir. L'opposant Lam Akol parle lui d'un « grand moment pour le peuple ». Le ministre des Affaires présidentielles insiste sur les compromis nécessaires qu'a dû faire le président Salva Kiir.

L'opposition menaçait de ne pas signer et le président Kiir a donc visiblement accepté des compromis. Un comité sera chargé de délimiter les Etats fédéraux, qui devront respecter les territoires des tribus. Un enjeu crucial, car l'opposition accuse le président de chercher à favoriser son ethnie, les Dinkas. Le quorum du Conseil des ministres, nécessaire pour que le gouvernement prenne des décisions, devra désormais atteindre 23 ministres, parmi lesquels six de l'opposition. Enfin pour les questions de sécurité, le problème va être présenté à l'ONU, pour pouvoir créer une force avec des soldats de tous les pays de l'IGAD, afin de veiller à l'application du texte sur le terrain.

