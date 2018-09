Togo: Un défi exaltant

S'agissant du pôle de transformation agricole et industriel, l'économiste originaire de Guinée Bissau, juge cette priorité réaliste et logique. Le Togo doit tirer profit du secteur agricole, pas seulement en exportant, mais en transformant directement sur place. Il en va de même pour la petite industrie. A la clé, il y a la création de dizaine de milliers d'emplois.

Le port en eau profonde de Lomé, modernisé ces dernières années, est l'un des plus importants de la région et aussi l'un des plus performants.

Le gouvernement a adopté récemment un Plan national de développement (PND) dont l'ambition est de faire du Togo tout à la fois un hub logistique et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région, mais aussi un pôle de transformation agricole et industriel.

