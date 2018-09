Madagascar: Initiative citoyenne - «Tous Unis» prend de l'ampleur

200 personnes ont pu ainsi bénéficier de cette action humanitaire. Tania V. Avanamiarantsoa n'entend pas s'arrêter là mais va s'ouvrir à d'autres actions plus profondes en visant plus de personnes.

Pour ce faire, l'initiatrice de «Tous Unis» a commencé par des dons de vivre et de PPN (produits de première nécessité) à de nombreuses familles des quartiers de la Capitale. La dernière action entreprise par « Tous Unis » entre par ailleurs dans l'optique de ce vouloir vivre ensemble. Des vivres et des PPN ont été distribués à la population vulnérable du quartier d'Analamahitsy Cité.

Apporter quelque chose de positif pour faire face aux difficultés quotidiennes que la société, surtout les familles défavorisées ». Avant de noter « l'initiative a également été prise suite au constat selon lequel les Malgaches ne s'entraident plus, la notion de 'fihavanana' - même si elle est citée à tort et à travers - a perdu tout son sens. On vit dans le chacun pour soi et dieu pour moi ».

«Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays». Une citation de l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy qui a été appliquée par Tania Vonifanja Avanamiarantsoa dans son initiative dénommée «Tous Unis». Consciente de sa part de responsabilité dans le développement de sa communauté et de sa société, la jeune dame - tout juste 28 ans - a débuté ladite initiative il y a quatre ans de cela. Interviewée sur le pourquoi de l'initiative, Tania Vonifanja Avanamiarantsoa répond : « Je me suis dis que je devrais faire quelque chose pour ceux qui sont dans le besoin.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.