Photo: presidence.gov.mg

Rivo Rakotovao, président de la Répblique par intérim à Madagascar.

Une page est donc définitivement tournée. La démission d'Hery Rajaonarimampianina de ses fonctions de chef de l'Etat avait été constatée par la HCC vendredi dernier et elle est donc effective en ce moment.

Rivo Rakotovao devient président par intérim. Hier, cette passation a été effectuée de manière officielle à Iavoloha. L'effectivité du pouvoir est, disent les juristes, entre les mains du Premier ministre, mais on imagine mal l'ancien président du Sénat rester inactif et ne pas essayer d'intervenir dans la conduite des affaires de l'Etat.

L'ancien chef de l'Etat a donc respecté scrupuleusement la Constitution et cela est tout à son honneur. Il l'a souligné dans sa dernière publication dans les médias. Il est maintenant un candidat comme un autre et il va devoir utiliser ses propres moyens pour valoriser l'action qu'il a menée au pouvoir. La cérémonie de passation entre Hery Rajaonarimampianina et Rivo Rakotovao fut empreinte de dignité et il y eut aussi un brin d'émotion.

On attend maintenant la suite des événements. Certains commentateurs sont très sourcilleux sur le comportement du président par intérim. Ils ont déjà mis en garde contre toute tentative interventionniste de ce dernier visant à avantager l'ancien chef de l'Etat. Le cadre dans lequel il doit exercer ses fonctions est très strict et on l'imagine mal en sortir. La communauté internationale entend bien jouer son rôle d'observateur et ses représentants affirment vouloir suivre la régularité des opérations. C'est la précampagne électorale et la campagne officielle qui vont à présent occuper l'espace médiatique.

Les citoyens pourront suivre les débats qui vont s'engager dans les jours à venir. Chaque candidat pourra déployer ses arguments pour convaincre. Jusqu'à présent, les échanges ont été relativement courtois malgré certaines dénonciations faites dans la presse. On espère que cela continuera ainsi. Mais on ne peut jurer de rien car l'enjeu pour les uns et les autres est de taille.