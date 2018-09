Madagascar: Afrimma - Shyn nominé parmi les meilleurs chanteurs d'Afrique

Shyn fin prêt pour l'épreuve Afrimma.

D'ici à quelques semaines, les fans de Shyn sauront si leur idole ravira un des trophées de l' « African Muzik Magazine Awards ». Les votes publics sont déjà opérationnels.

Shyn sera appelé, en tant que représentant de Madagascar à l'« African Muzik Magazine Awards » ou Afrimma le 7 octobre à Dallas aux Etats-Unis. Le prince du rn'b malgache a été nominé dans la catégorie meilleur chanteur de la zone australe de l'Afrique. Dans les starting- block se trouvent neuf autres artistes du continent. La compétition promet d'être rude, entre autres Nasty C de l'Afrique du Sud qui a déjà travaillé avec le rappeur américain French Montana. Sans oublier que le pays compte plus de 55 millions d'habitants et que les votes des internautes comptent pour faire gagner leur poulain.

Vote sur internet. « Je fais confiance aux votes des Malgaches. D'autant plus que j'ai déjà été nominé pour les « African Music Awards » et le public malgache a répondu présent. Je suis conscient que mes adversaires sont des grosses pointures », reconnaît Shyn en évoquant cet évènement du mois d'octobre. Ses titres « Fitiavana mafaoka » et « Overdose » lui ont permis de bousculer les portes du macrocosme culturel africain. Ces deux chansons ont convaincu les jurys de placer le chanteur malgache dans les appelés pour le trophée. Cette compétition artistique sera une porte de plus pour Shyn, puisqu'elle rassemble plus de quinze pays, anglophones et francophones.

L'Afrimma est une institution dans le continent africain. Plusieurs artistes de renommée mondiale ont déjà été récompensés par ce prix continental. Comme « Diamond Platinum » qui a déjà collaboré avec des stars comme Jason Derulo ou encore Rick Ross. Shyn doit donc batailler dur pour pouvoir sortir du lot. Pour l'instant, le prince du r'n'b malgache prend ses aises et son élan à Madagascar. « Je ne sais pas où sont les votes du public pour le moment. Nous n'avons pas accès à ces informations donc », ajoute- t-il. Les votes peuvent se faire sur le site web de l'Afrimma.