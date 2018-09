Madagascar: Maladies transmissibles et infectieuses - Le laboratoire du centre de surveillance, opérationnel avant la fin de l'année

Signalons, enfin la tenue d'une conférence de partage de publications scientifiques et des travaux de recherche sur les maladies enregistrant une mortalité assez conséquente à Madagascar, telles la peste, la filariose lymphatique,ou encore le VIH/Sida, la bilharziose, le paludisme et la tuberculose.

On notera, par ailleurs, l'inauguration, hier, d'un nouveau bureau destiné aux chercheurs auprès du laboratoire de parasitologie, une autre infrastructure sanitaire mise en place en vue d'améliorer les travaux de recherche et de surveillance du paludisme. Ce laboratoire nouvellement inauguré, comme celui en cours de construction, a été réalisé sur financement propre du ministère de la Santé.

Un laboratoire est actuellement en construction à Androhibe, dans l'enceinte de la direction de lutte contre le paludisme, au sein du ministère de la Santé publique. Il s'agit d'un projet de mise en place d'un centre de surveillance des maladies transmissibles et infectieuses tels la peste, la tuberculose, ou encore le VIH/sida en vue de répondre aux besoins des différentes directions du ministère de la Santé. Cette infrastructure actuellement en cours de chantier est un laboratoire national de référence, prévue d'être opérationnelle avant la fin de l'année. Une visite du chantier a eu lieu, hier, par le ministre de la Santé publique et plusieurs représentants des partenaires techniques et financiers impliqués dans ce projet.

