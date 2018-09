Madagascar: Accès au numérique - Un don de la STAR pour le Lycée Arivonimamo

Remise de cinq ordinateurs au lycée public Arivonimamo, par les représentants de la STAR.

« L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde ». C'est à travers cette optique de Nelson Mandela que les représentants de la STAR ont remis cinq ordinateurs au lycée public Arivonimamo, un des établissements qui accueille le plus d'élèves. Il est d'ailleurs classé premier dans la région Itasy et parmi les dix premiers au niveau national. Actuellement, le lycée compte 910 élèves. Cette année, grâce à la contribution du comité des parents d'élèves, des professeurs et du personnel administratif, une bibliothèque a été construite sur leurs fonds propres.

Afin d'appuyer cette initiative et de contribuer à une meilleure opportunité aux étudiants de ce lycée, la STAR a fait don d'ordinateurs pour équiper le centre de documentation du lycée. Ainsi, les élèves auront accès plus facilement aux informations, mais également à l'initiation à l'informatique. « En tant qu'entreprise citoyenne, soucieuse de l'avenir de nos enfants, la STAR a tenu à apporter sa contribution, afin de faciliter l'ouverture de nos jeunes au développement et à l'éducation » a affirmé Karine Razafindrakoto, coordonnateur de Communication de la STAR, lors de la cérémonie de remise officielle, en présence des autorités locales, et du proviseur du lycée entre autres. Selon la STAR, ses actions RSE se poursuivront.