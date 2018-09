Madagascar: Mahazoarivo - Lutte contre la circulation illicite des armes légères

Détenteurs illégaux. Selon le ministre de la Défense nationale, Rasolofonirina Béni Xavier, qui a participé à la rencontre, l'enveloppe globale de contributions de l'UNREC est estimée à 100.000 dollars, permettant ainsi l'opérationnalisation du « mois de l'amnistie », période pendant laquelle on collecte les armes légères restituées volontairement par leurs détenteurs illégaux, pour ensuite procéder aux marquages et traçages de ces armes. Toujours est-il que cette initiative contribuera de façon significative au maintien de la sécurité.

Une délégation du Centre régional des Nations unies pour la paix et le désarmement en Afrique (UNREC) conduite par Violette Kakyomya, coordonnatrice résidente du système des Nations unies et Représentante résidente du PNUD à Madagascar, a effectué une visite de courtoisie auprès du Premier ministre, Christian Ntsay, avant-hier.

