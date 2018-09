Madagascar: Ecole de Gendarmerie Nationale - Ambositra - Harcèlement sexuel, la victime dénonce...

Un contexte faisant penser aux cas de ces jeunes femmes, dans de telles circonstances, qui subissent des violences et qui n'osent pas dénoncer les faits pour par la suite subir les conséquences graves d'une vie sans cesse remplie de remords. Cette victime a osé dénoncer les faits, un exemple à suivre et elle devrait être soutenue par la communauté et les auteurs devraient payer de leurs actes au plus fort.

Une affaire de harcèlement sexuel commis par un instructeur de l'école de la Gendarmerie nationale d'Ambositra vient d'être mise au grand jour. La victime, une élève-gendarme de la promotion entrante, ne s'est pas laissée influencer malgré les menaces de mort que lui a proféré l'auteur de cet acte abominable, un gendarme instructeur. La victime s'armant de courage, a décidé de porter l'affaire au grand jour et de dénoncer les faits et son auteur.

