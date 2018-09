Ile Maurice: Escroquerie alléguée - Abdool Rahim Husein défendu par Sanjeev Teeluckdharry

Toutefois, un autre avocat a accepté de le défendre. Il s'agit de Me Sanjeev Teeluckdharry. L'affaire a été renvoyée et la défense devra, de nouveau, comparaître en cour le 14 janvier 2019.

Après Mes Gavin Glover, Senior Counsel, Ashvin Lukeeram et Vishnu Ramdonee, c'est au tour de Me Nawaz Dookhee de se retirer comme avocat d'Abdool Rahim Husein dans le procès qui lui est intenté pour escroquerie. Il a fait part de sa décision au magistrat Pranay Sewpal siégeant en cour intermédiaire ce jeudi 13 septembre. La raison évoquée : l'homme de loi n'aurait pas reçu les instructions appropriées de son client.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.