Congo-Brazzaville: Football/Deuxième division départementale - United FC Champion

Débuté en mai dernier, le championnat départemental de deuxième division (D2) de la Ligue de football du Kouilou a sacré, le 12 septembre, United FC. Cette formation est talonnée par Vietnam Lossambo qui a battu Racing club de Loussala sur le score de 2 -1. FC Auxerre complète le podium malgré le match nul contre les Lions du Kouilou, deux buts partout. Audel Moutantou et Miguel ont respectivement marqué les buts des Lions du Kouilou à la 31e et la 85e mn. Auxerre a rétabli l'équilibre à la 68e mn par Assounga avant que Glady Ngoma ne double la mise à 74e .

