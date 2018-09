Congo-Brazzaville: Conférence minière de Kolwezi - La société civile organise une rencontre alternative

Des organisations non gouvernementales du secteur, privées des assises initiées par le gouvernement, ont ouvert les leurs le 13 septembre, pour dénoncer l'exclusion dont elles sont victimes.

Une trentaine d'organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des ressources naturelles en République démocratique du Congo (RDC) venues de Kinshasa, Nord et Sud-Kivu, Maniema, Kasaï Oriental, Haut Katanga et de Lualaba ont ouvert leur conférence alternative, en marge de celle organisée par le gouvernement. Se considérant comme une composante importante dans l'amélioration de la gouvernance minière, notamment par son implication active dans la réforme de ce secteur, la société civile a décidé de se mettre à l'écart des travaux du gouvernement, après que ses représentants ont été empêchés d'y participer. Dans un communiqué qu'elles ont publié le 12 septembre, les organisations de la société civile ont dénoncé leur exclusion, expliquant qu'elles avaient pourtant été invitées aux travaux et confirmé leur participation depuis leurs provinces respectives. Cependant, arrivés à Kolwezi, leurs délégués n'ont pas eu accès à la salle de conférence, n'ayant pas eu de macarons de participation.

« Après avoir reçu la confirmation des organisateurs, nous nous sommes déplacés de nos provinces respectives pour rejoindre Kolwezi, lieu de la conférence avec tous les sacrifices et risques possibles », ont fait savoir ces délégués de la société civile, déplorant « l'organisation chaotique de la Conférence minière et du désordre observé dans l'enregistrement des délégués de la société civile nationale qui a abouti à leur exclusion pour des raisons inavouées par les agents de la présidence de la République venus de Kinshasa commis à l'attribution des numéros et à la capture ainsi qu'à l'indifférence des autorités compétentes ».

Face à cette situation décriée, ces organisations ont opté pour une conférence alternative sur place à Kolwezi, du 13 au 14 septembre, pour faire entendre leurs voix sur les questions liées à l'exploitation minière dans le pays.