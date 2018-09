La sortie à la 79e mn du plus grand joueur de l'histoire du Liberia aura été le point d'orgue de cette soirée, parfois un peu mégalomane. Et son maillot floqué du numéro 14 a été retiré pour que l'hommage soit complet à l'issue de sa 61e et dernière sélection, vingt et un ans après ses débuts internationaux.

La présence de cette légende du football africain et de son cousin James Debbah, 48 ans, a d'ailleurs fait grincer des dents dans les rangs nigérians. La plupart des cadres ont demandé à être libérés pour rentrer dans leurs clubs respectifs, estimant que ces deux anciens sportifs transformaient le match de préparation à la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2019 en match d'exhibition.

Plutôt en forme pour un politique de 51 ans, l'ancien buteur du PSG et du Milan AC n'a pas pu trouver la faille face à des super Eagles mixtes (une majorité de locaux et quelques pros). Les visiteurs l'ont finalement emporté (2-1).

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.