Togo: Corruption - Il faut d'abord changer les mentalités

'Endiguer ce fléau exige, d'abord et avant tout, un changement de comportement et de mentalité à tous les niveaux afin d'optimiser l'utilisation des ressources publiques au profit du citoyen', a rappelé le chef du gouvernement

Une Haute Autorité de la prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLCIA) a vu le jour il y a 3 ans.

'La corruption est un frein à la croissance dès lors dès lors qu'elle dissuade les investissements locaux et étrangers et empêche la rentrée de recettes indispensables aux politiques sociales', a déclaré le Premier ministre Komi Selom Klassou lors de la cérémonie d'ouverture.

