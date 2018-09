Afrique: Coupe de la CAF - L'USM Alger à la conquête de l'Egypte

Appel à une nouvelle alliance entre l'UE et l'Afrique Plus »

«On va affronter une belle équipe dans un gros championnat. C'est un passage obligé pour pouvoir continuer dans cette compétition, a ajouté le technicien français. C'est une évidence qu'à la sortie des poules on fait face à de grandes équipes. On sait que ce sera un match difficile mais le plus important c'est de réussir une bonne prestation lors de ce match aller afin d'être dans de bonnes conditions au retour», a déclaré le coach de l'USMA.

«On passe la vitesse supérieure. On a deux gros matchs, le premier c'est toujours le plus important mais je pense qu'on est prêts », a confié l'entraîneur de l'USM Alger, Thierry Froger.

