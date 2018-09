Maroc: Direction le Golfe pour Nabil Dirar ?

Les derbys maghrébins entre clubs algériens, marocains et tunisiens sont très souvent des affiches… Plus »

Les propositions les plus sérieuses pour Nabil Dirar émanent des Emirats Arabes Unis et du Qatar ou le marché des transferts est encore ouvert jusqu'au 10 octobre. Notons que l'international marocain, Nabil Dirar n'a pas repris les entraînements avec le club turc. Il est actuellement à la recherche d'un club et seraint en discussions avancées avec des équipes émiraties.

Ainsi, Nabil Dirar, Carlos Kameni, Ozan Tufan ne font pas partie des 23 noms inscrits pour participer à la phase des groupes. Tous les trois sont à la recherche d'un club pour avoir du temps de jeu. La non sélection de Dirar est plutôt étonnante, puisque l'ancien Monégasque restait sur une bonne saison au Fenerbahce avec 5 buts et 8 passes.

