Gabon: Sunderland - Où est passé Didier Ndong ?

Didier Ndong-Ibrahim est déclaré introuvable par son club. Cette situation est plus qu'inquiétante car il risque d'être poursuivi en justice par son employeur. Lui et son coéquipier risquent gros !

L'international gabonais est recherché par son club Sunderland désormais pensionnaire de la troisième division anglaise. Le Gabonais ne s'est toujours pas manifesté depuis la reprise des entrainements. Cette situation a poussé le président du club Stewart Donald à prendre des mesures draconiennes qui risquent de nuire à l'image du joueur déjà très ternie. En effet, Didier Ndong et son coéquipier Papy Djilobodji sont en conflits avec Sunderland, et depuis ils ne veulent plus venir s'entrainer sous prétexte que le club est désormais en D3 anglaise et cherchent une porte de sortie. "Didier Ndong n'a affiché aucune volonté de revenir au club.

On ne sait même pas où il est", a lâché le président du club, Stewart Donald, à TalkSport, avant de s'exprimer de façon généralement sur les deux joueurs : "Je suis certain que nous sommes autorisés à les sanctionner. Mais la question est : ont-ils fait assez pour que nous puissions rompre leur contrat et les poursuivre pour volonté de se dévaluer ? On ne pense pas qu'ils se sont comportés suffisamment bien avec nous pour dire 'bon d'accord, on vous paye'. Et de toute façon, aucun des deux n'est en condition de jouer." On voit donc que Sunderland n'exclut pas de poursuivre les deux joueurs devant la justice.

Aux dernières nouvelles Papy Djilobodji a été remercié, son contrat ayant été purement et simplement rompu. Une résiliation de contrat qui sonne comme un avertissement à Didier Ndong-Ibrahim qui risque d'être la prochaine cible. Pourtant le natif de Lambaréné était en contact avec plusieurs écuries européennes, notamment le Torino en Italie, dont le transfert a avorté pour des raisons de salaires, et tout dernièrement le Benfica Lisbonne, mais le transfert ne s'est finalement pas fait. Arrivé à ce stade, le joueur est dans une situation très compliquée puisque le mercato est terminé dans la plupart des grands championnats d'Europe. Didier Ndong dont l'image a sérieusement été dégradée n'a toujours pas trouvé preneur. Mais le plus hallucinant c'est que ce dernier est introuvable. Où peut-il bien être ?