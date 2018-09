Somalie: Les problèmes structurels politiques et de sécurité n'ont pas fondamentalement changé (ONU)

Les attaques des Shabaab, le manque de confiance entre le gouvernement central et les États membres de la fédération, les divisions claniques et la perspective d'une catastrophe humanitaire sont autant de défis en Somalie, a également prévenu le Représentant spécial.

« Le gouvernement fédéral est conscient de ces défis », a dit l'Envoyé spécial. « La question est de savoir s'il sera en mesure de les résoudre et si la communauté internationale sera en mesure de fournir un appui cohérent, adéquat et rapide pour l'aider à le faire ».

Devant le Conseil de sécurité, Michael Keating a rappelé que la Somalie a connu une transition pacifique du pouvoir présidentiel, avec un résultat accepté comme légitime. Une nouvelle chambre haute du parlement représentant les États a vu le jour, le pourcentage de femmes députées est passé de 14 à 24% et d'autres conflits comme ceux entre le Puntland et le Somaliland ont été évités. Par ailleurs, une famine a été évitée en 2017.

