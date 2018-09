Congo-Kinshasa: Arrestation de plusieurs membres du mouvement citoyen Congolais debout

Selon leur avocat, Me Hervé Diakise, six des militants ont été arrêtés à l'extérieur de l'université de Kinshasa, au niveau des arrêts de bus, alors qu'ils étaient en train de sensibiliser la population au « danger » que représente, selon eux, la machine à voter qui doit être utilisée pour les élections de décembre. Le 7ème militant, également avocat du mouvement, était sur place, mais aurait été interpelé « dans un second temps », selon la même source et « dans l'exercice de son métier », alors qu'il était parti « s'enquérir de la situation » des premiers militants arrêtés.

Sept membres du mouvement citoyen Congolais debout, lancé il y a un an par l'homme d'affaires angolais Sindika Dokolo, sont actuellement retenus à l'ANR, l'Agence nationale de renseignements. Ils y ont été conduits mercredi soir après avoir été entendus par la police. L'avocat du mouvement demande à ce qu'ils soient libérés. Et sur les circonstances de leur arrestation, les versions divergent.

