Burkina Faso: Audience - L'AJSB chez le Moro Naaba

Le bureau exécutif de l'Association des journalistes sportifs burkinabè (AJSB) a été reçu le mercredi 12 septembre dernier par le Moro Naaba en sa résidence du palais royal.

Au sortir de la rencontre avec Sa Majesté le Moro Naaba, le président de l'AJSB, Jérôme Tiendrébéogo, a indiqué que cette audience au palais royal est la manifestation de l'intérêt que les journalistes sportifs du Burkina Faso accordent à Sa Majesté qui, à l'en croire, joue un rôle important dans la société burkinabè au regard des nombreuses sollicitations dont il fait l'objet. « Nous sommes venus traduire notre reconnaissance au Moro Naaba pour tout ce qu'il fait pour nous et continue de faire, depuis que nous avons été porté à la tête de cette association. Nous avons par ailleurs profité de l'occasion pour lui demander encore plus de bénédictions pour la réussite de nos différentes activités qui auront lieu bientôt », a soutenu le président de l'AJSB.

Jérôme Tiendrébéogo a également sollicité au cours de cette audience, un appui conséquent de la part du Moro Naaba quant à la mobilisation des ressources pour la reprises de leurs différentes activités qui sont, entre autres, l'Assemblée générale de l'AJSB qui aura lieu les 20 et 21 septembre prochains à Koudougou et la nuit des champions prévue pour le 19 octobre 2018, dont il a sollicité le patronage. Sur toutes ces questions, le président de l'AJSB a indiqué que le Moro Naaba a pris bonne note et « a décidé de nous accompagner dans la réalisation de notre ambitieux programme ». Mais avant, il a prôné la cohésion et le respect mutuel entre les membres de l'AJSB, et les a rassurés de son plein soutien dans l'atteinte de leur objectif. « J'ai prêté une oreille attentive à vos doléances. Mes prières et mes bénédictions vous accompagneront durant toutes les activités de l'AJSB », a conclu le Moro Naaba.

Aussitôt après les journalistes sportifs, le Moro Naaba s'est entretenu avec le président de la Fédération burkinabè de Karaté do, Oumaro Yugo, qui était venu présenter au Moro Naaba, le bilan de la participation de nos karatekas au récent championnat africain de Kigali qui a vu notre pays se hisser à la 10e place sur 27 nations. « Nous avons enregistré six résultats brillants au niveau des arbitres, un coach en Kata et en combat et trois médailles dont deux en bronze et une en argent. Le Moro Naaba s'est dit très fier de nos résultats et nous a encouragé par des bénédictions et des prières », a dit M. Yugo à sa sortie d'audience.