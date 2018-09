Algérie: Assassinat de Maurice Audin - La reconnaissance de la France "un pas positif louable"

D'autre part, le ministre a refusé de commenter les déclarations faites par certains Irakiens sur la Révolution algérienne après les incidents qui ont marqué le matche entre l'USMA et l'équipe des forces aériennes d'Irak, se contentant de répondre que "la Révolution algérienne est plus grande que tous les slogans et les déclarations".

Par ailleurs, M. Zitouni a fait savoir que les commissions en charge des dossiers de restitution des archives nationales liées à la période coloniale et des crânes des résistants algériens se trouvant au Musée de l'homme de Paris ainsi que l'indemnisation des victimes des essais nucléaires au Sahara algérien "sont encore à pied d'oeuvre et leurs résultats connus prochainement".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.