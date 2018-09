Algérie: Un rencontre à Paris pour "casser" les idées reçues sur la réalité économique de l'Algérie

Deux panels différents ont examiné comment l'Algérie favorise un système permettant le développement et l'implantation des entreprises du système privé et les nouveaux métiers de l'économie de demain.

Dans son intervention devant un nombre d'opérateurs, journalistes, économistes et l'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, le président du FCE a expliqué que la thématique de la rencontre est "appropriée" au contexte actuel de l'économie algérienne permettant la valorisation de son "immense" territoire et la construction d'un socle "solide" sur lequel "s'appuient les réformes de deuxième génération engagées".

"Algérie, les nouvelles dynamiques entrepreneuriales" a permis le temps d'une matinée de croiser les informations et les regards sur ce qui se passe réellement dans la sphère économique algérienne en pleine transformation, de l'avis de nombreux intervenants.

