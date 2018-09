Algérie: Nécessité de remettre en marche les réseaux de distribution d'électricité sabotés durant la décennie noire

Le ministre de l'énergie poursuivra sa visite dans la wilaya de Saida où il procèdera à la mise en service du réseau de distribution du gaz naturel à Tifrit (commune d'Ouled Brahim) et en inspectant la station de distribution électrique. Il tiendra une rencontre avec la société civile et des opérateurs économiques locaux au siège de la wilaya.

"L'Etat assurera la couverture financière de cette opération visant à lutter définitivement contre les points noirs relevés à travers la wilaya", a souligné le ministre qui a également salué des efforts déployés par les pouvoirs publics pour faciliter le retour des populations à leurs foyers et leurs terres et pour assurer la stabilité de ces franges de la société.

En procédant à la mise en service d'un nouveau réseau d'électrification rurale au profit de 19 foyers du douar d'Ouled Djelloul relevant de la commune de Sid Ahmed, le ministre, en visite de travail dans la wilaya de Saïda, a donné des instructions au PDG de la société nationale de distribution de l'électricité et du gaz, pour lancer "les plus brefs délais" la réparation et la remise en marche des réseaux d'électricité, sabotés durant la décennie noire, dans 49 villages de la wilaya.

